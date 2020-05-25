Государственное бюро расследований проверяет информацию СМИ о том, что в избиении и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции причастны и другие сотрудники райотдела.

Об этом “Фактам” сообщил пресс-офицер ГБР Максим Белоусенко.

Ранее следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции (Киевская область) по факту изнасилования женщины и пыток по отношению к ней.

“Государственное бюро расследований проверяет информацию о том, что к делу об избиении и изнасиловании могли быть причастны и другие сотрудники райотдела”, — сказал он.

Сообщается, что женщина, которую изнасиловали в отделении полиции, не была подозреваемой в каком-либо деле.

“Это 24-летняя местная жительница. Она проходила по делу просто как свидетель. Ее вызвали на допрос именно как свидетеля, так как в уголовном производстве, которое на тот момент расследовалось — несколько знакомых женщины фигурировали как подозреваемые в кражах личного имущества. К потерпевшей полицейские приехали вечером 24 мая. Надо сказать, что эта женщина, скажем так, из социально незащищенной семьи. Несколько раз ранее она привлекалась как подозреваемая в деле о кражах”, – сообщает источник издания.

Полицейские начали употреблять спиртное прямо в кабинете и в присутствии свидетельницы. Потом они начали ее бить, надели на нее противогаз, стреляли над головой из пистолета.

“Чего хотели добиться? Наверное, чтобы свидетельница взяла на себя чужие кражи. Причем женщину изнасиловали по очереди несколько раз. Ей потом даже угрожали, что закопают в лесу. Еще одна резонансная деталь. В соседнем кабинете в это же время допрашивали мужчину. Он услышал женские крики в другой комнате, заволновался, и полицейские, чтобы заставить его молчать, никому не рассказывать о том, что он слышал (именно только слышал, видеть не мог), начали его тоже избивать. У мужчины перелом носа и ребер. Он утверждает, что его также угрожали изнасиловать и насильно вливали в рот водку. Кстати, насильно водкой поили и потерпевшую женщину”, – сообщает издание.

По официальной информации, в изнасиловании 24-летней женщины подозревают оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

“Первый — начальник сектора криминальной полиции. Женат, у него двое детей. Звание — капитан. Он участник АТО. Его, кстати, отмечали не один раз за примерную службу. Раньше он был начальником уголовного розыска Левобережного района Мариуполя. Второму — 29 лет, он опер. Тоже женат, но детей нет. Пока в ГБР собирают об арестованных больше информации”, – пишут “Факты”.

Начальник полиции Киевщины Андрей Небитов в своем посте в Facebook написал, что один из арестованных полицейских уже имел дисциплинарное правонарушение и его вскоре должны были уволить из органов.