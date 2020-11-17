Правительство Израиля ужесточит комендантский час из-за COVID-19, но при этом откроет ряд общественных мест - школы, рынки и отели.

Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Таким образом, правительство приняло решение установить комендантский час в населенных пунктах, которые относятся к “оранжевой зоне”. В этих же зонах увеличат помощь от государства, но и ужесточат штрафы за нарушение карантинных правил.

До этого комендантский час действовал только в “красной зоне”.

При этом в “зеленой” и “желтой” зонах с 24 ноября возобновят обучение для учеников 5-6 классов. Также откроются отели в Эйлате и на Мертвом море.

Кроме того, в скором времени правительство Израиля пообещало определить дату открытия торговых центров и рынков.