Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Таким образом, правительство приняло решение установить комендантский час в населенных пунктах, которые относятся к “оранжевой зоне”. В этих же зонах увеличат помощь от государства, но и ужесточат штрафы за нарушение карантинных правил.
До этого комендантский час действовал только в “красной зоне”.
При этом в “зеленой” и “желтой” зонах с 24 ноября возобновят обучение для учеников 5-6 классов. Также откроются отели в Эйлате и на Мертвом море.
Кроме того, в скором времени правительство Израиля пообещало определить дату открытия торговых центров и рынков.
- Ранее правительство Израиля приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за распространения COVID-19 до 3 января.