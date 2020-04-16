Израильский историк Юваль Ной Харари вместе со своим мужем пожертвовали миллион долларов для Всемирной организации здравоохранения в ответ на сокращение финансировании.

Об этом сам Харари сообщает на своей странице в Facebook.

“Ицик Яхав и Юваль Ной Харари со своей социальной компанией Sapienship жертвуют миллион долларов во Всемирную организацию здравоохранения в ответ на сокращение финансирования ВОЗ”, – сказано в сообщении.

При этом в заявлении подчеркивается, что Харари с мужем также поощряют других помочь Всемирной организации здравоохранения любым способом.

“К сожалению, президент США сейчас решил прекратить финансирование ВОЗ. К счастью, на Земле живут больше 7 миллиардов людей и мы можем быть лучше. В духе глобальной солидарности мы призываем всех людей сотрудничать и помогать друг другу в эти трудные времена”, – говорится в заявлении.