Об этом сам Харари сообщает на своей странице в Facebook.
“Ицик Яхав и Юваль Ной Харари со своей социальной компанией Sapienship жертвуют миллион долларов во Всемирную организацию здравоохранения в ответ на сокращение финансирования ВОЗ”, – сказано в сообщении.
При этом в заявлении подчеркивается, что Харари с мужем также поощряют других помочь Всемирной организации здравоохранения любым способом.
“К сожалению, президент США сейчас решил прекратить финансирование ВОЗ. К счастью, на Земле живут больше 7 миллиардов людей и мы можем быть лучше. В духе глобальной солидарности мы призываем всех людей сотрудничать и помогать друг другу в эти трудные времена”, – говорится в заявлении.
- Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за возможного сокрытия фактов о распространении коронавируса на ранних этапах. Трамп считает, что если бы ВОЗ заранее сообщила миру о важности противоэпидемических мер в связи с распространением коронавируса, то пандемии можно было бы избежать.