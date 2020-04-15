Президент США Дональд Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за возможного сокрытия фактов о распространении коронавируса на ранних этапах.

Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.

Трамп отметил, что если бы ВОЗ заранее сообщила миру о важности противоэпидемических мер в связи с распространением коронавируса, то пандемии можно было бы избежать. Но, как считает американский лидер, ВОЗ и Китай могли скрывать эту информацию на первоначальном этапе распространения инфекции.

“Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею неполадки. Другие страны и регионы, которые следовали рекомендациям ВОЗ и держали свои границы открытыми для Китая, ускорили пандемию во всем мире”, – сказал Трамп.

Потому США временно прекращают финансирование ВОЗ. Это решение на время расследования “сокрытия распространение коронавируса и ошибок в реагировании на него”.

Трамп подчеркнул, что ВОЗ “не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность”.

Комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам Сената Конгресса США намерен расследовать роль Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сдерживании пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что первый случая коронавирусной болезни был зафиксирован в середине ноября прошлого года. На данный момент ученые пытаются идентифицировать так называемого нулевого пациента, чтобы понять, кто был источников коронавируса. Как предполагается, им могло быть дикое животное. К примеру, летучая мышь.

Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае. Официальные лица страны, в частности, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пропагандировал в соцсетях идею о том, что вирус возник в США и был доставлен в Китай американскими военными.