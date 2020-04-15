Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.
Трамп отметил, что если бы ВОЗ заранее сообщила миру о важности противоэпидемических мер в связи с распространением коронавируса, то пандемии можно было бы избежать. Но, как считает американский лидер, ВОЗ и Китай могли скрывать эту информацию на первоначальном этапе распространения инфекции.
“Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею неполадки.
Другие страны и регионы, которые следовали рекомендациям ВОЗ и держали свои границы открытыми для Китая, ускорили пандемию во всем мире”, – сказал Трамп.
Потому США временно прекращают финансирование ВОЗ. Это решение на время расследования “сокрытия распространение коронавируса и ошибок в реагировании на него”.
Трамп подчеркнул, что ВОЗ “не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность”.
Комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам Сената Конгресса США намерен расследовать роль Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сдерживании пандемии коронавируса.
Стоит отметить, что первый случая коронавирусной болезни был зафиксирован в середине ноября прошлого года. На данный момент ученые пытаются идентифицировать так называемого нулевого пациента, чтобы понять, кто был источников коронавируса. Как предполагается, им могло быть дикое животное. К примеру, летучая мышь.
Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае. Официальные лица страны, в частности, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пропагандировал в соцсетях идею о том, что вирус возник в США и был доставлен в Китай американскими военными.
- Ранее сообщалось, что китайский бизнесмен Рен Чжицян, который критиковал действия китайского лидера Си Цзиньпина по борьбе с пандемией коронавируса, обвинен в коррупции и находится под следствием.
- Независимое британское общественное объединение Общество Генри Джексона (Henry Jackson Society) выступило с заявлением о том, что Китай должен быть привлечен к ответственности в соответствии с международным правом на триллионы долларов за первоначальное сокрытие пандемии коронавируса, которая привела к более чем 60 000 смертей и триллионам долларов экономического ущерба.