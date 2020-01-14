Об этом пишет издание Entertaiment.

Лучший фильм:

“Ford против Ferrari”

“Ирландец”

“1917”

“Джокер”

“Однажды… в Голливуде”

“Паразиты”

“Кролик Джоджо”

“Маленькие женщины”

“Брачная история”

Лучший фильм на иностранном языке:

“Паразиты” (Южная Корея)

“Корпус Кристи” (Польша)

“Страна меда” (Северная Македония)

“Боль и слава” (Испания)

“Отверженные” (Франция)

Лучший актер:

Хоакин Феникс – “Джокер”

Леонардо Ди Каприо – “Однажды… в Голливуде”

Адам Драйвер – “Брачная история”

Джонатан Прайс – “Два Папы”

Антонио Бандерас – “Боль и слава”

Лучшая актриса:

Синтия Эриво – “Гарриет”

Скарлетт Йоханссон – “Брачная история”

Рене Зеллвегер – “Джуди”

Сирша Ронан – “Маленькие женщины”

Шарлиз Терон – “Скандал”

Лучший режиссер:

Пон Чжун Хо – “Паразиты”

Сэм Мендес – “1917”

Тодд Филлипс – “Джокер”

Мартин Скорсезе – “Ирландец”

Квентин Тарантино – “Однажды… в Голливуде”

Лучший актер второго плана:

Том Хэнкс – “Прекрасный день по соседству”

Энтони Хопкинс – “Два папы”

Аль Пачино – “Ирландец”

Джо Пеши – “Ирландец”

Брэд Питт – “Однажды… в Голливуде”

Лучшая актриса второго плана:

Кэти Бейтс – “Дело Ричарда Джуэлла”

Лора Дерн – “Брачная история”

Скарлетт Йоханссон – “Кролик Джоджо”

Флоренс Пью – “Маленькие женщины”

Марго Робби – “Скандал”

Лучший дизайн костюмов:

“Джокер”

“Ирландец” “Однажды… в Голливуде”

“Кролик Джоджо”

“Маленькие женщины”

Лучшая песня:

I Can’t Let You Throw Yourself Away – “История игрушек 4”

(I’m Gonna) Love Me Again – “Рокетмен”

Stand Up – “Гарриет”

I’m Standing With You – “Прорыв”

Into The Unknown – “Холодное сердце 2”

Лучшие визуальные эффекты:

“1917”

“Мстители: Финал” ”

Ирландец”

“Король Лев”

“Звёздные войны: Скайуокер. Восход”

Лучший анимационный фильм:

“Клаус”

“История игрушек 4”

“Как приручить дракона 3”

“Потерянное звено”

“Я потерял тело”

Лучший макияж и прическа:

“Бомбочка”

“Джокер”

“Джуди”

“Малифисента: Хозяйка зла”

“1917”

92-ая церемония вручения премии “Оскар” состоится 9 февраля 2020 года.

  • Ранее сообщалось, что премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 2020 году выделила фильм “Джокер” в 11 номинациях. Фильмы “Однажды в Голливуде” и “Ирландец” номинированы более чем 10 номинациях.