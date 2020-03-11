Об этом сообщает британское агентство ВВС.
Фестиваль должен был состояться в апреле в пустыне Колорадо в штате Калифорния (США). Среди хедлайнеров были заявлены группа Rage Against The Machine и музыкант Фрэнк Оушен.
Кроме того, должны были выступить множество других музыкантов, включая рэпера Трэвиса Скотта, продюсера и диджея Кельвина Харриса и певицу Лану Дель Рей.
По просьбе местных органов здравоохранения организаторы фестиваля, компания Goldenvoice, решили перенести его на октябрь из-за угрозы распространения коронавируса.
Coachella теперь пройдет в рамках двух уикендов 9-11 и 16-18 октября.
Кроме того, компания Goldenvoice перенесла с апреля на октябрь еще один свой фестиваль – Stagecoach, посвященный кантри-музыке. Он пройдет с 23 по 25 октября.
“По указанию округа Риверсайд и местных органов здравоохранения мы, к сожалению, должны подтвердить перенос графика Coachella и Stagecoach из-за опасений в связи с COVID-19. Хотя это решение принимается во времена всеобщей неопределенности, мы очень серьезно относимся к безопасности и здоровью наших гостей, сотрудников и местных жителей”, — подчеркивается в заявлении организаторов.
Также отмечается, что все владельцы билетов при желании смогут их вернуть. Как это сделать, будет объявлено до 13 марта.
Фестиваль Coachella – одно из самых престижных музыкальных мероприятий в мире, на котором любят появляться знаменитости. В прошлом году мероприятие посетили около 250 тысяч человек.
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