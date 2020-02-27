Об этом он рассказал в интервью Vanity Fair.

Джонсон рассказал, что Apple перед тем, как давать согласие на использование своей техники в фильмах, изучает сценарий картины и решает, кто из героев может пользоваться их гаджетами. Он привел в пример кадр из фильма “Достать ножи”, где Линда Драйсдэйл держит в руках смартфон на Android.

“Есть одна забавная вещь… Я не знаю, можно ли мне говорить об этом или нет… Это может сразу раскрыть все карты зрителям в моем следующем загадочном фильме, который я сделаю. Но я все равно скажу, потому что это очень интересно. Apple разрешает вам использовать в фильмах iPhone, но — и это очень важно — на экране их не могут иметь плохие парни. Так что теперь каждый режиссер, имеющий в своем фильме тайного злодея, хочет убить меня прямо сейчас”, — рассказал Джонсон.

<noscript><iframe title="Director Rian Johnson Breaks Down a Scene from 'Knives Out' | Vanity Fair" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/69GjaVWeGQM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Ранее поклонники сериала “24 часа” обратили внимание на то, что все злодеи использовали компьютеры под управлением Microsoft Windows, а все положительные персонажи — Mac.