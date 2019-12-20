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«Я не верю»: Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле Шеремета Антоненко

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Пятница, 20 декабря 2019, 14:24

Об этом он заявил в видеообращении.

“Я не верю, что мой хороший знакомый, которого я знаю 20 лет, Андрей Антоненко – Riffmaster виноват в ужасном этом деле об убийстве ни в чем не повинного человека, журналиста Павла Шеремета. Я верю в тебя, Андрюха, я верю в то, что суд должен доказать, что ты ни в чем не виноват. Верю тебе! Мы с тобой!” – подчеркнул Хлывнюк.

Слова підтримки Андрію Антоненку переказує Андрій Хливнюк – лідер гурту ” Бумбокс”.

Слова підтримки Андрію Антоненку переказує Андрій Хливнюк – лідер гурту ” Бумбокс”.
#FreeRiff

Опубликовано Free Riff Четверг, 19 декабря 2019 г.

 

Напомним, накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.

Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета и Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.

  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил о том, что не уверен, что собранных правоохранителями фактов достаточно, чтобы доказать вину подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
  • Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрение Юлии Кузьменко, которую  следствие считает причастной к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, построено на предположениях. 
  • Директор киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин, сотрудник которого возглавлял экспертную комиссию по делу об убийстве Шеремета, ранее фигурировал в прослушке главы ГБР Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что хочешь”.
Теги: Бумбокс, убийство журналиста, Павел Шеремет, Хливнюк

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