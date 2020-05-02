Руководитель и основатель компании SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск сообщил, что продает свое имущество.

Об этом Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

Он написал, что продает все свое физическое имущество, в том числе дома.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Ранее Маск призвал в социальной сети “Освободить Америку немедленно”.

Отметим, что Маск часто сталкивается с критикой из-за своих сообщений.

“Его слова звучат глухо, и имея 33 миллионов читателей в Твиттере, он призывает правительство прекратить блокировку, что может быть очень опасно. Маск выступает за поведение, которое может привести к большему количеству смертей, связанных с коронавирусом в США”, – пишет CNN.