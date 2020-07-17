Сегодня, 17 июля, состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии Верховной рады Украины IX созыва, во время которого депутаты читали #Буквы, а “слуга народа” Ирина Верещук операторов конфетами кормила.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, во время обсуждения проекта постановления о Заявлении Верховной Рады Украины касательно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины – в Автономной Республики Крым и городе Севастополе, депутаты заблокировали трибуну.

После этого фракция “Голоса“ заявила о переходе в оппозицию к действующей власти.

В то же время, “слуга народа” Маргарита Шол, которая ранее забронировала двухместный номер в гостинице, в которую вылетать собирается 19 июля, читала сайт #Буквы.

А ее коллега Ирина Верещук кормила операторов конфетами.