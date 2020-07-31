Фото опубликовано на Facebook-странице Соколовой.
Согласно истории переписок, к Соколовой обратилась некая Диана Макиева. Женщина представилась пресс-секретарем Романа Веприцкого. Согласно информации на сайте “УЗ”, Веприцкий является и.о. члена правления АО “Укрзализныця”. В своем сообщении Макиева называет его руководителем отдела инфраструктуры “УЗ”.
Из содержания сообщений Макиевой следует, что она намерена договориться с журналисткой о написании материала в пользу Веприцкого.
“Хотела поинтересоваться, возможно, вашему изданию будет интересно написать о нем статью, он может дать комментарии, инсайты, интервью”, — написала она.
Также собеседница Соколовой подтвердила, что готова вести переговоры по поводу того, сколько эта “услуга” может стоить:
Макиева пояснила, что контакты журналистки получила он знакомой, а с Веприцким сотрудничает не так давно. Также она дала ссылку на свою страницу в соцсети.
Соколова отказала собеседнице, отметив, что никогда не будет делать заказных материалов.
Комментируя случившееся, Соколова обратилась к члену наблюдательного совета АО “Укрзализныця” Сергея Лещенко.
“Спасибо за реформу “Укрзализныци” и ценных некоррумпированных кадров реформаторов в команде”, — написала она.
- Ранее член наблюдательного совета “Укрзализныци”, бывший депутат и журналист Сергей Лещенко запретил публиковать интервью, которое дал изданию “Бабель”. До этого он предлагал отменить возможность таких запретов законодательно.