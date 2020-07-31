Журналистка и телеведущая Янина Соколова опубликовала скриншоты переписки с представительницей чиновника "Укрзализныци", которая касалась вопроса написания заказного материала о нем.

Фото опубликовано на Facebook-странице Соколовой.

Согласно истории переписок, к Соколовой обратилась некая Диана Макиева. Женщина представилась пресс-секретарем Романа Веприцкого. Согласно информации на сайте “УЗ”, Веприцкий является и.о. члена правления АО “Укрзализныця”. В своем сообщении Макиева называет его руководителем отдела инфраструктуры “УЗ”.

Из содержания сообщений Макиевой следует, что она намерена договориться с журналисткой о написании материала в пользу Веприцкого.

“Хотела поинтересоваться, возможно, вашему изданию будет интересно написать о нем статью, он может дать комментарии, инсайты, интервью”, — написала она.

Также собеседница Соколовой подтвердила, что готова вести переговоры по поводу того, сколько эта “услуга” может стоить:

Макиева пояснила, что контакты журналистки получила он знакомой, а с Веприцким сотрудничает не так давно. Также она дала ссылку на свою страницу в соцсети.

Соколова отказала собеседнице, отметив, что никогда не будет делать заказных материалов.

Комментируя случившееся, Соколова обратилась к члену наблюдательного совета АО “Укрзализныця” Сергея Лещенко.

“Спасибо за реформу “Укрзализныци” и ценных некоррумпированных кадров реформаторов в команде”, — написала она.