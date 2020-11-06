Соответствующую переписку зафиксировал фотокорреспондент #Букв.
“Дорогие, любимые коллеги, под 10000 в сутки заболевших, новые карантинные ограничения, штрафы, запреты…, а мы сами не все готовы своим примером показать, как уберечь себя и окружающих. Может нужна помощь с масками?” – написал одни из нардепов.
Другие начали его поддерживать:
“Маски нужно носить всем. Это поможет очень сильно и снизит темпы распространения вируса”.
“Друзья, пока что тотальный масочный режим – единственная альтернатива полному локдауну. Я сейчас про эпидемиологическую сторону вопроса”.
“Не на бородах, пожалуйста”.
- Верховная Рада сегодня на заседании усилила ответственность за отсутствие масок в период карантина в общественных местах.