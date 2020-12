Об этом он рассказал в своем видеообращении.

“Все мы хотим быть с нашими близкими во время предстоящих праздников, но мы не должны расслабляться. Через COVID-19 праздники пройдут не так, как обычно, но это не значит, что мы не сможем их отметить”, – сказал он.

Глава ВОЗ призвал отказаться от путешествий и не приглашать домой большие компании.

По его словам, встречи с друзьями лучше провести на улице, сохраняя дистанцию ​​и надев маски. Также не стоит посещать транспорт и торговые центры в час пик. Покупки лучше сделать в онлайн-режиме.

Он предостерег людей от самоуверенности и просил не подвергать окружающих опасности. Он напомнил, что ношение маски и соблюдение дистанции – основа профилактики.

We all want to be with our loved ones during the upcoming holidays, but we mustn’t be complacent. #COVID19 is changing the way we celebrate, but it doesn’t mean we can’t celebrate. Be safe: follow local guidance, stay with your household & avoid crowds. #InThisTogether pic.twitter.com/lQtsFKmumT

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 6, 2020