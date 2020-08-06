В Сети и СМИ распространили фейк о том, что якобы в городе Ирпень под Киевом кабаны украли одежду у мужчины, который голышом отдыхал на пляже.

#Буквы разбирались, как появился и распространился фейк.

В четверг, 6 августа, сразу несколько украинских СМИ сообщили о курьезном случае на пляже под Киевом: несколько кабанов прибежали в зону отдыха и украли у одного из отдыхающих сумку с его одеждой.

На обнародованных фото видно, как полностью обнаженный мужчина пытается догнать кабана, который держит зубами желтый рюкзак.

Если прибегнуть к реверсивному поиску изображения, можно выяснить, что автором фото является Адель Ландауэр (Adele Landauer). Женщина живет в Берлине, а фото сделала на озере Teufelssee в лесу Грюневальд в берлинском районе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф.

На озере нельзя заниматься рыболовством, однако купаться голым там, как и во многих частях Германии, можно, именно поэтому человек находится на пляже голышом. В сумке мужчины, как рассказала автор фото, была не одежда, а ценная вещь — ноутбук, поэтому он стал догонять кабанов, а не одеваясь.

Снимки Адель быстро распространились в Сети. О забавном случае решили рассказать и администраторы Facebook-сообщества “Ирпень сегодня”. Они опубликовали кадры с подписью: “Бывает и такое)” и не указали, кто является автором фото и где оно сделано.

Впоследствии сразу несколько изданий сообщили, что инцидент якобы произошел именно в этом городе.