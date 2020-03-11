Об этом #Буквам рассказала гид по Ватикану Александра Лукань в ответ на вопрос о вирусной видео, которое распространяется в среду по соцетям.
Автор ролика снял выцарапанную надпись “Лена, Тамара, Винница” под фреской “Афинская школа” авторства Рафаэля Санти. Украинки не единственные, кто оставил автограф на фреске, подобные надписи делали и туристы из других стран.
Александра узнала на видео одну из своих коллег, которая и показала туристам это варварство. Вместе с тем другие коллеги гида отметили, что надписи давняя и ей не один год, а по мнению одной из специалисток надписи может быть и 15 лет.
Ранее об этих надписях уже сообщали в российском ЖЖ в 2015 году. Но итальянские СМИ о таком вандализме не писали.
Поэтому гид сказала, что надпись не обязательно делали украинцы и что это может быть частью гибридной войны.
Станцы Рафаэля украшены исключительно фресками мастера, и на них теоретически можно что-то нацарапать. Хотя в Ватикан запрещено проносить острые предметы.