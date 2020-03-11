На фресках Рафаэля в Ватикане действительно есть надпись "Лена, Тамара, Винница", но ей уже не один год.

Об этом #Буквам рассказала гид по Ватикану Александра Лукань в ответ на вопрос о вирусной видео, которое распространяется в среду по соцетям.

<noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FItalyForUs%2Fvideos%2F641689993315541%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Автор ролика снял выцарапанную надпись “Лена, Тамара, Винница” под фреской “Афинская школа” авторства Рафаэля Санти. Украинки не единственные, кто оставил автограф на фреске, подобные надписи делали и туристы из других стран.

Александра узнала на видео одну из своих коллег, которая и показала туристам это варварство. Вместе с тем другие коллеги гида отметили, что надписи давняя и ей не один год, а по мнению одной из специалисток надписи может быть и 15 лет.

Ранее об этих надписях уже сообщали в российском ЖЖ в 2015 году. Но итальянские СМИ о таком вандализме не писали.





Поэтому гид сказала, что надпись не обязательно делали украинцы и что это может быть частью гибридной войны.

Станцы Рафаэля украшены исключительно фресками мастера, и на них теоретически можно что-то нацарапать. Хотя в Ватикан запрещено проносить острые предметы.