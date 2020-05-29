Как будут выглядеть камеры автофиксации нарушений ПДД, которые заработают с 1 июня

С 1 июня в Украине заработают первые камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Издание Auto24 показало, как они будут выглядеть.

Камера автофиксации отличается от обычных камер наблюдения. В частности, у камеры, которая следит за скоростью, корпус прямоугольного параллелепипеда. Круглая линза камеры размещена сбоку, а над устройством могут быть дополнительные приборы – вспышки или радары.

Еще один признак того, что камера сработала – во время проезда под ней может загораться вспышка (в зависимости от световых условий).

Если же камера в форме цилиндра – это обычная камера наблюдения, которая записывает “картинку”, но скорость не измеряет. Иногда на столбе устанавливают несколько типов камер.

Отмечается, что перед спидкамами всегда должен быть установлен знак, предупреждающий о наличии камеры на дороге.

Первые 50 камер заработают в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться по всей Украине.

Нарушения

Сначала будет фиксироваться только превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

Нарушением считается превышение скоростного режима более чем на 20 км/ч.

Штрафы

в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч штраф составит 255 грн;

при превышении скорости движения более чем на 50 км/ч – 510 грн.

Штраф уменьшается на 50 %, если его уплатили в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего постановления. Общий срок уплаты штрафа составляет 30 дней.

При этом, постановление может выноситься без участия лица, привлекаемого к ответственности. Отправить его нарушителю по почте необходимо в течение 3-х дней с даты вынесения.

Сроки обжалования постановления составляет 10 дней с даты его вступления в законную силу.