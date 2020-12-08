Covid-19 Украина

обновлено 08.12.2020 в 17:02

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Янукович хочет принять участие в заседании суда о его аресте

Экс-президент-беглец Виктор Янукович хочет принять участие в заседании Печерского районного суда Киева об избрании ему меры пресечения по делу Майдана.

Вторник, 8 декабря 2020, 17:36

Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк в соцсети Facebook.

Он отметил, что 9 декабря в 14:45 в Печерском районном суде Киева будет рассматриваться ходатайство об избрании экс-президенту Виктору Януковичу пресечения по делу Майдана.

“Виктор Янукович требует личного участия в процессе, привлечение к нему потерпевших и допроса свидетелей”, – сообщил адвокат.

Так, защита экс-президента хочет публично допросить: Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко, Арсения Яценюка, Петра Порошенко, Андрея Парубия, Александра Турчинова, Юрия Луценко, Ивана Бубенчика, Владимира Парасюка, грузинских снайперов.

“Также, передаем суду и будем требовать публичного изучения 15 томов материалов, подтверждающих причастность к расстрелам на Майдане реальных убийц – представителей постмайданной власти”, – написал адвокат.

  • 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана в феврале 2014 года. Дело рассматривали по апелляционным жалобам адвокатов Горошинского и Федоренко в интересах подозреваемого Януковича. Суд отменил решение Печерского суда от 12 мая, который удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Януковича.
Теги: Виктор Янукович, Евромайдан, Печерский райсуд, расстрелы, суд

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