Янукович хочет принять участие в заседании суда о его аресте

Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк в соцсети Facebook.
Он отметил, что 9 декабря в 14:45 в Печерском районном суде Киева будет рассматриваться ходатайство об избрании экс-президенту Виктору Януковичу пресечения по делу Майдана.
“Виктор Янукович требует личного участия в процессе, привлечение к нему потерпевших и допроса свидетелей”, – сообщил адвокат.
Так, защита экс-президента хочет публично допросить: Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко, Арсения Яценюка, Петра Порошенко, Андрея Парубия, Александра Турчинова, Юрия Луценко, Ивана Бубенчика, Владимира Парасюка, грузинских снайперов.
“Также, передаем суду и будем требовать публичного изучения 15 томов материалов, подтверждающих причастность к расстрелам на Майдане реальных убийц – представителей постмайданной власти”, – написал адвокат.
- 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана в феврале 2014 года. Дело рассматривали по апелляционным жалобам адвокатов Горошинского и Федоренко в интересах подозреваемого Януковича. Суд отменил решение Печерского суда от 12 мая, который удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Януковича.