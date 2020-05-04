Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в понедельник, что решил продлить чрезвычайное положение страны до 31 мая.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Абэ рассмотрит возможность отмены чрезвычайного положения, не дожидаясь 31 мая, если эксперты решат, что это возможно на основе подробного анализа, как распространяется инфекция.

Он сказал, что в Японии не наблюдаетсясь резкий рост числа инфекций, наблюдаемых в некоторых странах за рубежом, но число новых случаев заражения падает медленно, и в некоторых регионах медицинская система столкнулась с проблемами.

“Исходя из этого, я продлю чрезвычайное положение, которое было объявлено 7 апреля, до 31 мая”, – сказал Абэ.

По словам Абэ, для 13 префектур, включая Токио и Осака, которые пострадали больше всего, меры, которые обеспечивают снижение 80% контактов между людьми сохранится.