Япония попросила Китай прекратить требовать от японских граждан сдавать анальный тест на COVID-19 при въезде в страну.

Об этом сообщает BBC.

Японские чиновники заявили, люди жалуются на “психологический стресс”, который они испытывают во время процедуры.

В частности, главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като отметил, что такая методика тестирования не подтверждена больше нигде в мире.

Китай начал брать мазки из анального отверстия в январе.

На прошлой неделе официальный Пекин отрицал, что требовал от американских дипломатов прохождения таких тестов после того, как американские СМИ сообщили, что некоторые жаловались на эту процедуру.

“Некоторые японцы сообщили нашему посольству в Китае, что у них взяли анальный мазок, который вызвал сильный психологический стресс”, – сказал Като.

Во время взятия ректального теста ватный тампон смачивают в солевом растворе, а затем вводят на 2-3 сантиметра в задний проход. Затем вату проверяют на наличие активных следов вируса.

По словам Като, Китай пока не ответил на запрос Японии, направленный через посольство в Пекине.

Как сообщает BBC, некоторые китайские эксперты утверждают, что ректальные тесты на COVID-19 могут “повысить уровень выявления инфицированных людей”. Государственные СМИ сообщили, что эти тесты вызвали споры среди экспертов и что они были гораздо менее эффективны, чем тесты на верхних дыхательных путях.