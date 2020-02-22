Ученые из Японии впервые в истории космических исследований привезут на Землю образцы грунта со спутников Марса.

Об этом сообщает The Verge.

Миссией займется космическое агентство JAXA. Чтобы осуществить операцию, инженеры JAXA планируют доправить зонд для изучения спутников Марса – Деймоса и Фобоса.

Миссию уже утвердили на уровне правительства Японии. Вскоре ученые начнут работать над аппаратным и программным обеспечением миссии.

Our MMX mission officially proceeds to the development phase today ! Please keep checking our twitter and website as we continue to develop the spacecraft — Martian Moons @JAXA (@mmx_jaxa_en) February 19, 2020

Проект по исследованию Марса (MMX) официально запланирован на 2024 год.

На Марсе космический объект будет в 2025 году.

В течение последующих трех лет он проведет съемку обеих спутников Марса, Фобоса и Деймоса, создав подробные карты их поверхностей. В течение этого времени MMX также приземлится на Фобосе и возьмет образец, выкопав по крайней мере два сантиметра на поверхность. Команда также планирует включить ровер, который будет прыгать на поверхности, аналогичный тому, который был выпущен в 2018 году.

Космический корабль будет оснащен 11 приборами, проводящими подробные измерения в течение всей миссии. Если все пойдет хорошо, к 2029 году миссия вернется на Землю с образцом с Фобоса.

НАСА предоставит два инструмента для миссии MMX: один будет анализировать элементы на поверхности спутника, а второй – это “пневматическое устройство для отбора проб”.