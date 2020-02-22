Об этом сообщает The Verge.
Миссией займется космическое агентство JAXA. Чтобы осуществить операцию, инженеры JAXA планируют доправить зонд для изучения спутников Марса – Деймоса и Фобоса.
Миссию уже утвердили на уровне правительства Японии. Вскоре ученые начнут работать над аппаратным и программным обеспечением миссии.
Our MMX mission officially proceeds to the development phase today ! Please keep checking our twitter and website as we continue to develop the spacecraft
— Martian Moons @JAXA (@mmx_jaxa_en) February 19, 2020
Проект по исследованию Марса (MMX) официально запланирован на 2024 год.
На Марсе космический объект будет в 2025 году.
В течение последующих трех лет он проведет съемку обеих спутников Марса, Фобоса и Деймоса, создав подробные карты их поверхностей. В течение этого времени MMX также приземлится на Фобосе и возьмет образец, выкопав по крайней мере два сантиметра на поверхность. Команда также планирует включить ровер, который будет прыгать на поверхности, аналогичный тому, который был выпущен в 2018 году.
Космический корабль будет оснащен 11 приборами, проводящими подробные измерения в течение всей миссии. Если все пойдет хорошо, к 2029 году миссия вернется на Землю с образцом с Фобоса.
НАСА предоставит два инструмента для миссии MMX: один будет анализировать элементы на поверхности спутника, а второй – это “пневматическое устройство для отбора проб”.
- Ранее сообщалось, что исследователи NASA нашли способ создания строительного материала из грибных организмов. Этот материал можно было бы использовать для строительства жилья во время экспедиций на Марс и Луну.