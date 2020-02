Об этом сообщает The Verge.

Миссией займется космическое агентство JAXA. Чтобы осуществить операцию, инженеры JAXA планируют доправить зонд для изучения спутников Марса – Деймоса и Фобоса.

Миссию уже утвердили на уровне правительства Японии. Вскоре ученые начнут работать над аппаратным и программным обеспечением миссии.

Our MMX mission officially proceeds to the development phase today ! Please keep checking our twitter and website as we continue to develop the spacecraft

— Martian Moons @JAXA (@mmx_jaxa_en) February 19, 2020