Несмотря на юный возраст, она уже успела поднять климатические протесты по всему миру, получить награду Amnesty International, выступить в ООН, встретиться со многими мировыми лидерами и просто известными людьми, а также стать человеком года по версии журнала Time.

#Буквы рассказывают, почему школьница из Швеции приобрела такую известность во всем мире.

Факты из биографии

Грета родилась 3 января 2003 года в Стокгольме. Ее мать Малена Эрнман — шведская оперная певица, отец — актер Сванте Тунберг.

По словам самой девочки, впервые она услышала об изменении климата в 8 лет, но не могла понять, почему никто не пытается что-то с этим сделать.

В возрасте 11 лет Тунберг впала в депрессию, перестала есть и разговаривать. У нее был обнаружен синдром Аспергера (мягкая форма расстройства аутистического спектра), обсессивно-компульсивное расстройство (у больного непроизвольно появляются навязчивые или пугающие мысли) и селективный мутизм (неспособность разговаривать в особых социальных ситуациях, когда от индивида ожидается, что он должен разговаривать). По мнению Греты, селективный мутизм для нее означает, что она высказывается, только “когда считает, что это крайне необходимо”.

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В мае 2018 года Тунберг стала одним из победителей на конкурсе статей о климате, организованном шведской газетой Svenska Dagbladet. Газета обнародовала ее статью, после чего с девочкой связался представитель экологической организации Fossilfritt Dalsland. Тунберг поучаствовала в нескольких их встречах, и на одной из них была высказана идея, что школьники могли бы начать забастовку против изменения климата.

Впоследствии Грета впервые вышла с одиночным пикетом к зданию парламента и отказалась ходить в школу, пока политики не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по климату. Ее акция вдохновила подростков по всему миру на борьбу с экологическими проблемами.

Климатический протест

О Грете Тунберг всерьез заговорили в 2019 году, когда Европу захватило подростковое движение Fridays for Future. Тысячи школьников подхватили идею Тунберг с прогуливанием школы по пятницам в знак протеста против слабой борьбы с климатическими изменениями со стороны европейских политиков.

“Шведской девочке за пару лет удалось то, что не удавалось ни одному мировому лидеру. Благодаря ей эко-повестка, бывшая все-таки глубоко маргинальной даже при всех политических усилиях последнего времени, вдруг стала мейнстримом… Грета Тунберг стала голосом своего поколения. Да, на такое способна далеко не каждая девочка, но в конечном счете у каждого поколения должен быть свой голос”, – писала в статье для #Букв психолог Светлана Чунихина.

В декабре 2018-го и в мае 2019 годов Грета встретилась с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который одобрил забастовки.

В январе 2019 года Тунберг посетила Давосский форум, куда она доехала на поезде, так как полеты на самолетах оставляют слишком большой углеродный след. Она призвала политиков и бизнесменов к решительным действиям.

Одним из наиболее запоминающихся было эмоциональное выступление Тунберг на саммите ООН в США. Стоит отметить, что подросток пересекла Атлантический океан на яхте, чтобы добраться до Нью-Йорка и принять участие в саммите ООН по изменению климата.

“Мой месседж вам – мы за вами будем следить! Это все не правильно. Я вообще не должна здесь быть. Я должна быть в школе по ту сторону океана. Вы возлагаете надежду на нас, молодое поколение. Как вы смеете! Разбрасываясь пустыми словами, вы украли мои мечты, мое детство. Мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают. Разрушаются целые экосистемы, мы стоим в начале массового вымирания. И все, о чем вы можете говорить – это деньги, и кормите нас сказками о непрерывном экономическом развитии. Как вы смеете?” – заявила Тунберг.

Стоит отметить, что активистку и ее движение Fridays for Future удостоили высшей награды правозащитной организации Amnesty International – звания “Посла совести”.

За последний год Грета Тунберг встретилась со многими известными людьми. Например, голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер покатался с ней на велосипедах, а также одолжил свой электромобиль для поездки экоактивистки в Канаду.

В свою очередь американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо после встречи с Тунберг назвал ее “лидером нашего времени”.

В честь климатической активисты даже был назван новый вид жуков. А дизайнер из США Тал Шуб создал шрифт, имитирующий почерк Греты Тунберг.

Девочка стала лауреатом Международной детской премии мира, на которую претендовали представители более 50 стран мира.

Кроме того, Грета Тунберг признана человеком года по версии журнала Time.

Хейтеры и троллинг

Стоит отметить, что не все восприняли идеи шведской активистки.

Например, после выступления Тунберг в ООН ее потроллил американский президент Дональд Трамп. “Кажется, она очень счастливая молодая девушка, которая с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего. Так приятно видеть!”, — с сарказмом прокомментировал Трамп видеозапись выступления девочки.

В свою очередь американский сатирик Марк Хамфрис создал “линию для спасения” взрослых, которых возмущает деятельность Греты Тунберг.

Объектов для хейтеров стал внешний вид подростка. Например, американский консервативный политический комментатор, автор, режиссер и теоретик конспирации, который часто описывается СМИ как провокатор, Динеш Д’Суза назвал Тунберг нацистом за то, что она заплетает свои волосы в косички. Нелицеприятные посты в Сети оставляли и другие лица.

Сама Грета Тунберг достойно ответила на троллинг в свой адрес.

“Как вы, возможно, заметили, ненавистники, как всегда, активны – обсуждают меня, мою внешность, мою одежду, мое поведение и мои особенности. Они придумывают мыслимую ложь и теорию заговора. Кажется, что они переходят все возможные границы, чтобы отвлечь внимание, так как они так отчаянно пытаются не говорить о климате и экологическом кризисе. Быть другим – это не болезнь, а наука – это не мнения, а факты. Я, честно говоря, не понимаю, почему взрослые предпочитают тратить свое время на насмешки и угрозы подросткам и детям за пропаганду науки, когда вместо этого они могут сделать что-то хорошее. Я полагаю, что они должны просто чувствовать угрозу, исходящую от нас”, – отметила Грета, подчеркнув, что мир просыпается.