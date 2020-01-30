Об этом рассказал сегодня на брифинге глава НБУ Яков Смолий.
“Экономический рост ускорится с 3,3 % в прошлом году до 3,5 % в этом году и около 4 % в последующие годы. Этому будет способствовать смягчение монетарной политики. Высокий уровень частного потребления и инвестиций будет оставаться основным двигателем экономического роста. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте”, – отметил Смолий.
Он также сообщил, что достаточно высокие темпы роста реальных доходов украинцев обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами.
“Это будет увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве в Украине, а не за границей”, – подчеркнул глава НБУ.
Ключевым риском для реализации прогнозов в Национальном банке называют отсрочку заключения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.
Кроме того, сохраняются риски для макрофинансовой стабильности вследствие решений украинских судов об ответственности бывших владельцев неплатежеспособных банков перед государством.
- В октябре 2019 года Национальный банк Украины повысил прогноз темпов экономического роста на 2020 год до 3,5 % и на 2021 – до 4 %.
- Правление Национального банка Украины приняло решение понизить учетную ставку с 13,5 % до 11 % годовых с 31 января 2020 года.