Национальный банк Украины сохранил прогноз реального роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2020-2021 годы на уровне 3,5 % и 4 % соответственно.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

“Экономический рост ускорится с 3,3 % в прошлом году до 3,5 % в этом году и около 4 % в последующие годы. Этому будет способствовать смягчение монетарной политики. Высокий уровень частного потребления и инвестиций будет оставаться основным двигателем экономического роста. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте”, – отметил Смолий.

Он также сообщил, что достаточно высокие темпы роста реальных доходов украинцев обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами.

“Это будет увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве в Украине, а не за границей”, – подчеркнул глава НБУ.

Ключевым риском для реализации прогнозов в Национальном банке называют отсрочку заключения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Кроме того, сохраняются риски для макрофинансовой стабильности вследствие решений украинских судов об ответственности бывших владельцев неплатежеспособных банков перед государством.