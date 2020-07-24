Экс-адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, которого ранее перевели в тюрьму, опять отправили под домашний арест.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как известно, Коэн планирует написать и опубликовать книгу с критикой в отношении президента Трампа накануне выборов. Потому суд решил, что принятое ранее решение снова перевести в тюрьму – не что иное, как способ свести счеты.

По этой причине Коэна снова отправили под домашний арест.

“Федеральный судья приказал, чтобы Майкла Коэна отправили домой после того, как обнаружил, что правительство отправило его обратно в тюрьму в отместку за книгу, которую он писал о президенте Трампе”, – сказано в сообщении.

Судья сказал, что за 21 год работы никогда не слышал настолько нечетких формулировок со стороны прокуратуры.

Судья распорядился освободить Коэна к 2 часам дня пятницы. Оставшийся срок Коэн должен провести под домашним арестом. При этом судья указал, что он сдаст тест на коронавирус, прежде чем снова покинет тюрьму.

Также в суде он согласился на дополнительные требования со стороны прокуратуры. За ним будут вести электронное наблюдение, должен получать разрешение прежде, чем приступать к какой-либо работе, а также имеет право ходить за продуктами или другими бытовыми вещами только в сопровождении членов семьи.

Коэн также обещал судье, что не будет общаться с журналистами.

“Точно так же, как у вас не будет пресс-конференции из тюремной камеры, у вас не должно быть пресс-конференций из своего дома”, – сказал Хеллерштейн.

Такое условие судья объяснил тем, что “нельзя превратить человека, заключенного в тюрьму или под домашним арестом, в абсолютно свободного человека. Должен быть предел”.

Судья предоставил адвокатам и прокурорам Коэна неделю, чтобы договориться об условиях его контакта со СМИ.

Напомним, что 12 декабря окружной суд Нью-Йорка приговорил Майкла Коэна к трем годам тюрьмы.

Коэн является первым членом окружения Трампа, который был заключен в тюрьму по запросу спецпрокурора в связи с предполагаемым вмешательством России в выборы 2016 года.

Как известно, ранее Коэн признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям в уклонении от уплаты налогов, банкротстве и нарушениях в финансировании кампании, пообещав сотрудничать со следствием. Также экс-адвокат заявил федеральному суду в Нью-Йорке, что президент Трамп во время предвыборной кампании поручил ему организовать выплаты двум женщинам, чтобы заставить их молчать о сексуальных отношениях с тогдашним кандидатом в президенты. Речь идет о порно актрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

Изначально экс-адвокату Трампа грозило наказание в виде тюремного заключения на 65 лет.