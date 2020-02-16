Об этом сообщает “Детектор медиа”.

“После работы в медиа это достойный вызов и высокий уровень необходимого стресса. Для меня большая удача и ответственность быть частью команды, которая работает ради позитивных изменений в стране. Как мы говорили на “плюсах”: “Нашу работу видят все”, – прокомментировала она.

Светлана Павелецкая работала в “1+1 медиа” с 2011 по 2020 год. С декабря 2011 года, она возглавляла пиар-департамент “1+1”. В августе 2018 года она возглавила департамент маркетинговых коммуникаций “1+1”. Через год стала членом правления “1+1 медиа”. 17 января 2020 года решила покинуть медиагруппу.

До работы в “1+1 медиа” Светлана Павелецкая отвечала за корпоративные коммуникации активов, входящих в службу продаж компании “Метинвест”. А до этого возглавляла пиар-агентство Pillar Hill & Knowlton.

А еще Светлана Павелецкая вместе с гендиректором “1+1 медиа” Александром Ткаченко и гендиректором УНИАН Артемом Ковалевым стала соучредителем книжного издательства “Книголав”.