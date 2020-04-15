Об этом пишет канадское издание The Globe and Mail.

По его словам, мир был бы гораздо более подготовлен к пандемии, если бы чиновники Коммунистической партии Китая умышленно не скрывали реальные масштабы распространения вируса.

Котлер призывает Канаду наложить санкции в стиле Магнитского на китайских чиновников, которые “плохо обращались с гражданскими лицами или заставляли их умалчивать о вспышке, в том числе медицинский персонал”.

Закон Сергея Магнитского позволяет Канаде арестовывать активы или вводить запреты на поездки нарушителей прав человека по всему миру.

“Коммунистическая партия Китая должна быть привлечена к ответственности путем навешивания ярлыков и клеймения позором… Мы должны нацелиться на тех, кто несет ответственность за исчезновения врачей, таких как доктор Ай Фен, главы отделения неотложной помощи в центральной больнице Ухани, которая до сих пор не найдена”, – сказал Котлер.

Доктор Фен еще в самом начале вспышки рассказала о своих опасениях коллегам и средствам массовой информации. Но после этого восемь врачей арестовали, а сама Ай Фен пропала.

Доктор Ай Фен

Доктор Ай Фен

Напомним, что вспышка нового коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года.

“В течение 40 дней Коммунистическая партия Китая Си Цзиньпина скрывала, уничтожала, фальсифицировала информацию о безудержном распространении COVID-19. Она искажала информацию и уголовно преследовала за инакомыслие”, – ранее в своей колонке написал Котлер вместе с Джудит Абитан, исполнительным директором Монреальского центра по правам человека Рауля Валленберга.

Профессор права и адвокат по правам человека Котлер известен в качестве адвоката “узников совести во всем мире”, от Нельсона Манделы в Южной Африке до диссидента советских времен Натана Щаранского.