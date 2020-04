Об этом пишет канадское издание The Globe and Mail.

По его словам, мир был бы гораздо более подготовлен к пандемии, если бы чиновники Коммунистической партии Китая умышленно не скрывали реальные масштабы распространения вируса.

Котлер призывает Канаду наложить санкции в стиле Магнитского на китайских чиновников, которые “плохо обращались с гражданскими лицами или заставляли их умалчивать о вспышке, в том числе медицинский персонал”.

Закон Сергея Магнитского позволяет Канаде арестовывать активы или вводить запреты на поездки нарушителей прав человека по всему миру.

“Коммунистическая партия Китая должна быть привлечена к ответственности путем навешивания ярлыков и клеймения позором… Мы должны нацелиться на тех, кто несет ответственность за исчезновения врачей, таких как доктор Ай Фен, главы отделения неотложной помощи в центральной больнице Ухани, которая до сих пор не найдена”, – сказал Котлер.

Доктор Фен еще в самом начале вспышки рассказала о своих опасениях коллегам и средствам массовой информации. Но после этого восемь врачей арестовали, а сама Ай Фен пропала.

Just two weeks ago the head of Emergency at Wuhan Central hospital went public, saying authorities had stopped her and her colleagues from warning the world. She has now disappeared, her whereabouts unknown. #60Mins pic.twitter.com/3Jt2qbLKUb

— 60 Minutes Australia (@60Mins) March 29, 2020