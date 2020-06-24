Об этом говорится в сообщении Оператора ГТС Украины.

“Ольга Белькова стала руководителем направления по международной деятельности и работы с государственными органами Оператора ГТС Украины. Основной задачей Бельковой на этой должности будет продвижение и защита интересов ОГТСУ на международной арене, в первую очередь по вопросам реализации проектов “Северный поток – 2″ и других обходных газопроводов. Также ее приоритетной задачей станет завершение процесса полной интеграции Украины в европейский газовый рынок”, – говорится в сообщении.

Сама же Белькова на своей странице в Facebook подтвердила назначение и рассказала, чем будет заниматься на новой должности.

“Я пообещала, что иду с ВРУ, чтобы защищать “большие украинские интересы”. По моему убеждению, одним из крупнейших стратегических интересов является сохранение ценности ОГТСУ и транзита газа по украинской территории. Последние годы, я поддерживала борьбу за транзитные интересы Украины как политик законодательными инициативами и парламентской дипломатией. А теперь, мой функционал, как директора по международным связям и регуляторной политики ООО “ОГТСУ” прежде всего будет сосредоточено на усилении сотрудничества со всеми международными партнерами и организациями”, – написала она.

Белькова также отметила, что будет возглавлять работу компании в отстаивании ее интересов на внутреннем рынке газа в переговорах с КМУ и НКРЭКУ.

“Оператор ГТС Украины уже сегодня обеспечивает безопасное и непрерывное функционирование транспортировки газа из России в ЕС и внутри Украины. Мощность в 145 млрд. м. куб. природного газа в год делает эту ГТС уникальной для всего мира! Это не просто “труба”, а реальная линия защиты Украины!”, – подчеркнула она.

Ольга Белькова родилась 16 июня 1975. Окончила Черкасский технический университет (1997) и получила также высшее юридическое образование в Киевском национальном университете им.Шевченко, является выпускницей Harvard Kennedy School of Government с дипломом магистра государственного управления.

В 2011 она стала управляющим партнером компании EastLabs, а затем в 2012 году была избрана народным депутатом и работала в комитетах: по вопросам финансов и банковской деятельности (VII созыва), по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (VIII созыва), по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (IX созыва).