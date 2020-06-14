Главой черкасского городского избирательного штаба партии "Слуга народа" стал бывший депутат горсовета, ректор бизнес-колледжа Олег Куклин. Он в 2010 году избирался от Партии регионов.

Об этом сообщает местное черкасское издание “Про все”.

Представили нового главу городского избирательного штаба народные депутаты-мажоритарщики Любовь Шпак и Олег Арсенюк.

“Сегодня (13 июня) мы официально хотим объявить о том, что партия “Слуга народа” формирует городской центр в Черкассах. Это слаженная работа всех народных депутатов от Черкасс, руководителя черкасской областной ячейки “Слуги народа” Александра Завитневича, а также высшего руководства партии. Сегодня представляем общине города лицо, которое было согласовано руководством партии и будет заниматься формированием, координацией и руководством городского избирательного штаба партии в Черкассах на нынешних местных выборах – Куклина Олега Владимировича. Он является доктором экономических наук, профессором и опытным управленцем”, – заявила Любовь Шпак.

Стоит отметить, что Куклин в 2010 году избирался в Черкасский городской совет от Партии регионов, где был пятым номером списка. Сейчас он является директором Черкасского бизнес-колледжа.