Об этом сообщает местное черкасское издание “Про все”.
Представили нового главу городского избирательного штаба народные депутаты-мажоритарщики Любовь Шпак и Олег Арсенюк.
“Сегодня (13 июня) мы официально хотим объявить о том, что партия “Слуга народа” формирует городской центр в Черкассах. Это слаженная работа всех народных депутатов от Черкасс, руководителя черкасской областной ячейки “Слуги народа” Александра Завитневича, а также высшего руководства партии. Сегодня представляем общине города лицо, которое было согласовано руководством партии и будет заниматься формированием, координацией и руководством городского избирательного штаба партии в Черкассах на нынешних местных выборах – Куклина Олега Владимировича. Он является доктором экономических наук, профессором и опытным управленцем”, – заявила Любовь Шпак.
Стоит отметить, что Куклин в 2010 году избирался в Черкасский городской совет от Партии регионов, где был пятым номером списка. Сейчас он является директором Черкасского бизнес-колледжа.
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