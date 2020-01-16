Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За него проголосовал 251 народный депутат.

В принятом законе вводится термин “письменная форма документа”, который может быть как бумажным, так и электронным.

Также вводится обязанность аппарата Верховной Рады вести базу данных нормативно-правовой информации “Законодательство Украины” с эталонными электронными текстами оригиналов принятых актов. Документ к базе должен быть свободным и бесплатным.

Депутаты подтвердили, что уже с начала новой сессии законопроекты и поправки к ним не будут распечатываться. Для работы с электронными документами членам парламента выдадут специальные планшеты.

“Никаких кип бумаги, которые тиражируются сегодня для депутатов, а потом идут в мусорник с 4 февраля не будет. Тот депутат, которому будет нужна распечатка конкретного законопроекта, получит ее по своему требованию. А уже с начала четвертой сессии, то есть с сентября электронная форма документооборота станет основной, кроме некоторых исключений”, – сказал докладчик законопроекта Павел Фролов.

Законопроекты и поправки к ним также будут вноситься в электронном формате с цифровой подписью депутата.