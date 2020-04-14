Covid-19 Украина

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Эпидемия COVID-19: в мире тестируют 70 вакцин от коронавируса

ВОЗ сообщает, что сегодня ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса, с тремя глобальными лабораториями.

Вторник, 14 апреля 2020, 11:06

Об этом пишет американская медиакомпания Bloomberg.

Отмечается, что сегодня во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, три вакцины уже находятся на этапе испытания на людях.

В частности, одна из вакцин, которая является экспериментальной разработана в Гонконге в лабораторией CanSino Biologics Inc. и Пекинским институтом биотехнологии.

Еще две тестовых вакцины, которые уже испытывают на людях, являются, разработаны американскими фармацевтами Moderna Inc отдельно. и Inovio Pharmaceuticals Inc., согласно документу ВОЗ.

Теги: Коронавирус, карантин

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