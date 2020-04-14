Эпидемия COVID-19: в мире тестируют 70 вакцин от коронавируса

ВОЗ сообщает, что сегодня ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса, с тремя глобальными лабораториями.

Об этом пишет американская медиакомпания Bloomberg.

Отмечается, что сегодня во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, три вакцины уже находятся на этапе испытания на людях.

В частности, одна из вакцин, которая является экспериментальной разработана в Гонконге в лабораторией CanSino Biologics Inc. и Пекинским институтом биотехнологии.

Еще две тестовых вакцины, которые уже испытывают на людях, являются, разработаны американскими фармацевтами Moderna Inc отдельно. и Inovio Pharmaceuticals Inc., согласно документу ВОЗ.