Эпидемия COVID-19: в мире тестируют 70 вакцин от коронавируса

Об этом пишет американская медиакомпания Bloomberg.
Отмечается, что сегодня во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, три вакцины уже находятся на этапе испытания на людях.
В частности, одна из вакцин, которая является экспериментальной разработана в Гонконге в лабораторией CanSino Biologics Inc. и Пекинским институтом биотехнологии.
Еще две тестовых вакцины, которые уже испытывают на людях, являются, разработаны американскими фармацевтами Moderna Inc отдельно. и Inovio Pharmaceuticals Inc., согласно документу ВОЗ.
- Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) готов задействовать весь свой резервный фонд ради помощи странам в свете пандемии коронавируса.