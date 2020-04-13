Covid-19 Украина

обновлено 13.04.2020 в 17:03

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Эпидемия COVID-19 в США достигнет пика на этой неделе

Вспышка коронавируса в США достигнет пика на этой неделе.

Понедельник, 13 апреля 2020, 17:55

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

По словам представителя министерства здравоохранения США, наблюдаются признаки стабилизации по всей стране. В течение последних четырех дней ежедневно фиксировалось относительно одинаковое число инфицированных – около 2 тысяч.

При этом Reuters отмечает, что “эксперты говорят, что официальная статистика занижает данные о заболеваемости”, так как не учитывает уровень смертности в домашних условиях.

“Сейчас мы приближаемся к пику. Вы узнаете об этом, когда число смертей начнет снижаться относительно предыдущего дня”, – сказал Роберт Редфилд, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Редфилд подчеркнул, что ограничения будут сниматься постепенно. Этот процесс будет основываться на официальных данных. В то же время, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, считает, что США не готовы к снятию ограничительных мер.

“Мы все хотим положить конец приказам о прекращении производства, чтобы мы могли вернуть американцев к работе и вернуться к нормальной жизни… Однако до сих пор недостаточно тестов, чтобы реально это произошло”, – сказал она.

Отметим, что США остается одним из эпицентров эпидемии коронавируса COVID-19 в мире.

Теги: Коронавирус, США, карантин, эпидемия

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