Об этом сообщила пресс-служба компании.
“Компания Johnson & Johnson объявляет, что Janssen Biotech Inc. подала заявку в Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) с просьбой предоставить разрешение на экстренное использование (EUA) своей однодозовой вакцины Janssen COVID-19”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцина соответствует всем требованиям безопасности. Дозы будут готовы к отправке, как только компания получит разрешение на использование препарата.
В первой половине 2021 года Johnson & Johnson может поставить 100 млн доз своей вакцины Соединенным Штатам.
В компании также добавили, что работают с другими органами здравоохранения по всему миру, чтобы сделать исследуемую вакцину доступной для общественности как можно скорее. В ближайшее время Johnson & Johnson планирует подать аналогичную заявку на применение своего препарата на территории Европейского Союза, в Европейское агентство по лекарственным средствам.
- Американская компания Johnson&Johnson завершила третью, финальную стадию клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Это векторная вакцина на основе аденовируса, которая отличается от конкурентов в первую очередь тем, что одному пациенту нужна одна доза, а не две.