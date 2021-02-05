Компания Johnson & Johnson подала заявку на разрешение на экстренное использование своей вакцины против коронавируса в США.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“Компания Johnson & Johnson объявляет, что Janssen Biotech Inc. подала заявку в Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) с просьбой предоставить разрешение на экстренное использование (EUA) своей однодозовой вакцины Janssen COVID-19”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина соответствует всем требованиям безопасности. Дозы будут готовы к отправке, как только компания получит разрешение на использование препарата.

В первой половине 2021 года Johnson & Johnson может поставить 100 млн доз своей вакцины Соединенным Штатам.

В компании также добавили, что работают с другими органами здравоохранения по всему миру, чтобы сделать исследуемую вакцину доступной для общественности как можно скорее. В ближайшее время Johnson & Johnson планирует подать аналогичную заявку на применение своего препарата на территории Европейского Союза, в Европейское агентство по лекарственным средствам.