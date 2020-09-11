Юлия Тимошенко победила коронавирус

Об этом сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока на своей странице в Facebook.
“Наконец-то настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус побежден”, – говорится в сообщении.
По словам Сороки, сейчас Тимошенко чувствует себя “гораздо лучше”.
“Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе”, – добавила она.
- Ранее сообщалось, что лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко вышла из критического состояния, которое вызвал COVID-19. Политик продолжает лечение.