Covid-19 Украина

обновлено 11.09.2020 в 10:02

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Юлия Тимошенко победила коронавирус

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила отрицательный тест на COVID-19.

Пятница, 11 сентября 2020, 11:29

Об этом сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока на своей странице в Facebook.

“Наконец-то настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус побежден”, – говорится в сообщении.

По словам Сороки, сейчас Тимошенко чувствует себя “гораздо лучше”.

“Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе”, – добавила она.

  • Ранее сообщалось, что лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко вышла из критического состояния, которое вызвал COVID-19. Политик продолжает лечение.
Теги: Коронавирус, легені, політик, Юлия Тимошенко, Батькивщина

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