По состоянию на сегодня, 16 января, украинские спортсмены завоевали три медали на зимних Юношеских Олимпийских играх-2020.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на официальный сайт Олимпиады.

Так, 15 января украинцы завоевали “золото” и “серебро” по хоккею 3х3.

В финале хоккейного турнира в формате 3х3 сошлись два украинца – Владимир Трошкин из команды Green и Денис Пасько из команды Red. Команда Трошкина победила, завоевав золотую медаль, а Пасько получил “серебро”.

Еще 15 января украинцы пополнили копилку национальной сборной бронзовой медалью. Это сделала пара фигуристов – София Нестерова и Артем Даренский из команды Team Vision.

Напомним, что Юношеские Олимпийские игры-2020 проходят в швейцарском городе Лозанна с 9-го по 22-е января. Спортсмены со всего мира выступят в восьми видах спорта, 16-и дисциплина и разыграют 81 комплект наград.