К законопроекту о банковском законе внесли уже более 16 тысяч правок.

Об этом сообщил нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк на странице в Facebook.

“По заявкам трудящихся, публикуем рейтинг законодателей к закону. Там не все сведено, но тренд уже понятен, будет примерно 16335 правки”, – написал он.

Железняк опубликовал перечень депутатов и количество внесенных каждым из них правок. Рекордное количество поправок подал исключенный из “Слуги народа” нардеп Антон Поляков – 6033 правки.

Также еще шесть нардепов подали более тысячи поправок каждый.

Ранее Железняк сообщил, что количество поправок к законопроекту превзошло все предыдущие “рекорды” Рады, в частности, число поправок, поданных к проекту Конституции Украины (5,7 тысячи), проекту Избирательного кодекса (4,4 тысячи) и законопроекту о рынке земли (4018 поправок).