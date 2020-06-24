Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Уточняется, что в столице не позволяет смягчать карантин критерий динамики заболеваемости коронавирусом, который составляет 11,55% при 10% допустимых.
Заболеваемость также превышает допустимый показатель в Киевской (23,23%), Ивано-Франковской (18,99%), Закарпатской (10,78%), Тернопольской (28,66%), Черновицкой (11,97%), Ровенской (76,76%) и Одесской (58,11%) областях.
Отмечается, что по охвату тестированием отстают Донецкая, Днепропетровская, Николаевская, Луганская и Одесская области.
- По состоянию на среду, 24 июня, в Украине за сутки зафиксировано 940 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель с начала эпидемии в нашей стране.