По состоянию на 24 июня в Украине не готовы к ослаблению карантина Киев и 13 областей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Уточняется, что в столице не позволяет смягчать карантин критерий динамики заболеваемости коронавирусом, который составляет 11,55% при 10% допустимых.

Заболеваемость также превышает допустимый показатель в Киевской (23,23%), Ивано-Франковской (18,99%), Закарпатской (10,78%), Тернопольской (28,66%), Черновицкой (11,97%), Ровенской (76,76%) и Одесской (58,11%) областях.

Отмечается, что по охвату тестированием отстают Донецкая, Днепропетровская, Николаевская, Луганская и Одесская области.