Об этом идет речь в постановлении КМУ № 966 от 13 октября, которое опубликовано на сайте Правительства.
Деньги были выделены из Фонда борьбы с коронавирусом.
Так, Кабмин внес изменения в свое постановление от 10 июня № 485 “О выделении средств для осуществления доплаты военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения, медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в ведомственных учреждениях здравоохранения”.
Кабмин дополнительно выделил 1 979 058 000 грн из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для доплат к денежному обеспечению полицейским, “которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина”.
Таким образом, сумма на доплаты сотрудникам Нацполиции составила 4 228 919 000 грн.
Общая сумма на доплаты сотрудникам силовых ведомств, которая была выделена из Фонда борьбы с коронавирусом Министерству внутренних дел, составила 4 680 183 300 грн.
Стоит отметить, что в июне Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам силовых ведомств, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом. В частности, из Фонда борьбы с коронавирусом было выделено 2 701 125 300 грн, в том числе для Нацполиции – 2 249 861 тыс. грн.
- Как сообщили в Министерстве финансов Украины, по состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 52% от общей суммы.