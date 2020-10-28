Кабинет Министров Украины дополнительно выделил почти 2 млрд гривен на доплаты сотрудникам Национальной полиции, непосредственно занятым в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом идет речь в постановлении КМУ № 966 от 13 октября, которое опубликовано на сайте Правительства.

Деньги были выделены из Фонда борьбы с коронавирусом.

Так, Кабмин внес изменения в свое постановление от 10 июня № 485 “О выделении средств для осуществления доплаты военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения, медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в ведомственных учреждениях здравоохранения”.

Кабмин дополнительно выделил 1 979 058 000 грн из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для доплат к денежному обеспечению полицейским, “которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина”.

Таким образом, сумма на доплаты сотрудникам Нацполиции составила 4 228 919 000 грн.

Общая сумма на доплаты сотрудникам силовых ведомств, которая была выделена из Фонда борьбы с коронавирусом Министерству внутренних дел, составила 4 680 183 300 грн.

Стоит отметить, что в июне Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам силовых ведомств, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом. В частности, из Фонда борьбы с коронавирусом было выделено 2 701 125 300 грн, в том числе для Нацполиции – 2 249 861 тыс. грн.