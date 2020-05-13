Кабинета Министров Украины сегодня на заседании внес изменения в Правила дорожного движения, согласно которым такси разрешили передвигаться по полосам для общественного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них официального статуса (лицензии).

“Сегодня во многих странах Европы и мира по отдельными полосами для общественного транспорта могут пользоваться и легковые автомобили “такси”. Это позволяет пассажирам быстро добраться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения, чем повышается качество этих услуг комфорт перевозок. Сегодняшним решением Правительство поддержало внесения соответствующих изменений в Правила дорожного движения, благодаря чему расширяется круг прав водителей легальных такси. Теперь они также смогут пользоваться этими преимуществами”, – отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По статистике, по состоянию на март этого года, в Украине насчитывается 11 086 действующих лицензий на осуществление услуг такси. Изменения, принятые Правительством сегодня, также будут стимулировать нелегальных перевозчиков такси выполнять требования лицензионного законодательства, чтобы улучшить условия перевозок для граждан.

СПРАВКА. В соответствии с законом Украины “Об автомобильном транспорте” такси – это легковой автомобиль, оборудованный опознавательным фонарем оранжевого цвета на его крыше, таксометром, сигнальным фонарем с зеленым и красным светом в верхнем правом углу лобового стекла, а также нанесенными на дверце авто с левой и правой сторон композициями квадратов, расположенных в шахматном порядке.