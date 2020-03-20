Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент #Букв.
“Отмечу, что службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу и с работы. Сегодня городские власти прорабатывают с главными врачами медучреждений механизм воплощения этой инициативы. Я благодарен социально-ответственному бизнесу за помощь”, – сказал он.
Кличко добавил, что городские власти также разрабатывают маршруты подвоз к рабочим местам медиков и других специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность города.
“Это будет коммунальный транспорт и транспорт предприятий, где работают эти люди”, – пояснил он.
Кроме того, мэр столицы поблагодарил киевлян и жителей области, которые самоорганизуются и бесплатно подвозят на своих авто медиков на работу.
- Накануне в сети Viber появился специальный чат, воспользовавшись которым, медики, проживающие в пригороде Киева, смогут добраться на работу в столицу.