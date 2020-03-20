Службы такси Bolt и Uber готовы бесплатно перевозить медработников на рабочие места в период карантина в столице.

Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент #Букв.

“Отмечу, что службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу и с работы. Сегодня городские власти прорабатывают с главными врачами медучреждений механизм воплощения этой инициативы. Я благодарен социально-ответственному бизнесу за помощь”, – сказал он.

Кличко добавил, что городские власти также разрабатывают маршруты подвоз к рабочим местам медиков и других специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность города.

“Это будет коммунальный транспорт и транспорт предприятий, где работают эти люди”, – пояснил он.

Кроме того, мэр столицы поблагодарил киевлян и жителей области, которые самоорганизуются и бесплатно подвозят на своих авто медиков на работу.

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