Кабинет Министров Украины поручил разработать предложения по введению санкций против российских онлайн-сервисов, которые предлагают продукцию производства РФ, запрещенную в нашей стране.

Соответствующее протокольное решение было принято на сегодняшнем заседании.

Речь идет о таких сервисах, как ivi.ru и онлайн-ритейлере Wildberries.ru.

Инициатором данного решения стал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

“На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение к Кабинету Министров рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, пропагандирующи, предлагающим продукцию разного рода и контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, запрещенных законом (вроде сервисов ivi.ru и wildberries.ru)”, – предложил Ткаченко.

В ответ премьер Денис Шмыгаль поручил внести это протокольное поручение и подготовить соответствующие предложения.

Эти предложения поручено разработать Министерству временно оккупированных территорий и Министерству культуры и информационной политики.

(На видео – с 49:00)

Как известно, на днях в Украине заработал крупнейший российский маркетплейс Wildberries. Он успел возмутить украинцев ассортиментом товаров и изображением Путина, советской символикой и российской пропагандой. В частности, Wildberries предлагал на продажу футболки с изображением российского президента Путина, товары с запрещенной в Украине советской символикой или пропагандистскими лозунгами страны-агрессора России.