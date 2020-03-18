Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.
18 марта Кабинет Министров назначил первым замминистра здравоохранения Ирину Микичак.
Ирина Микичак – заслуженный врач Украины, имеет многолетний опыт в сфере здравоохранения. Работала медсестрой, участковым педиатром, главным врачом областной больницы, руководителем департамента.
С апреля 2017 по декабрь 2019 гг. Ирина Микичак руководила департаментом здравоохранения Львовской облгосадминистрации.
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