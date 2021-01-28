Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, сообщает пресс-служба Минюста.

“Мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и обжалуем его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию, у Правительства есть 30 дней”, – заявила Коломиец.

Напомним, что окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил постановление Кабмина, которым в 2019 году было принято новое украинское правописание. Адвокат истца Дмитрий Ильченко сообщил, что основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, “поскольку подобное просто не является его компетенцией”.