В среду, 20 января, Кабинет Министров Украины утвердил тарифную сетку, согласно которой должностные оклады работников бюджетной сферы будут рассчитываться по новой схеме.

Соответствующее постановление Правительство утвердило на очередном заседании, информируют #Буквы.

Должностные оклады (тарифные ставки) бюджетников с 1 января 2021 года рассчитываются из размера оклада работника 1 тарифного разряда – 2670 грн, с 1 декабря 2021 года – 2893 грн.

Заработная плата работников, определенная с учетом указанных должностных окладов, индексируется в соответствии с Законом Украины “Об индексации денежных доходов населения”.

Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2225 гривен. Итак, в 2021 году он вырастет на 30%. Сначала ожидается увеличение должностного оклада бюджетников на 20%, а с 1 декабря 2021 – еще на 8,4%.



В пояснительной записке отмечается, что с 1 сентября 2020 соотношение между должностным окладом работника 1-го тарифного разряда (2225 грн) и минимальной заработной платой (5000 грн) составляет 44,5%.

“С целью недопущения увеличения денежного разрыва между должностным окладом (тарифной ставкой) работника 1-го тарифного разряда и размером минимальной заработной платы в 2021 году (с 01.01.2021 – 6 000 грн, с 01.12.2021 – 6 500 грн), размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда, исходя из которого исчисляются должностные оклады по всем тарифным разрядам ЕТС, требует пропорционального пересмотра”, – говорится в документе.