Об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Со стороны Кабмина и МОЗ все алгоритмы и процедуры будут дополнительно истолкованы. Но все мы понимаем, что количество мест в транспорте надо увеличивать с 11 мая, для того, чтобы обеспечить людям возможность добираться до работы”, – сказал он.

Шмыгаль отметил, что ответственность за этот вопрос будут нести также местные власти.

“Ведь общественный транспорт, особенно в крупных городах – это риск сотен новых больных. И здесь надо действовать так же постепенно, и смотреть на вопросы безопасности. Каждый мэр несет личную ответственность в каждом городе и за работу общественного транспорта”, – добавил он.