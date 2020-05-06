Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта”, – отметил Кличко.
Он уточнил, что бизнес, который запустит свою работу в связи с ослаблением карантина, “должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников”.
“Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению Правительства. И это будет не сразу”, – подчеркнул Кличко.
Мэр Киева добавил, что пригородный транспорт Правительство пообещало запустить в первую очередь – с началом послаблений ограничительных мер.
(На видео – с 5:40)
- 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа выхода из карантина в столице. Он начнется 12 мая. Планируется разрешить: работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв. м; работу парикмахерских и салонов красоты; работу временных сооружений (ларьков) – с запретом потребления пищи и напитков на месте; работу автокинотеатров; кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос; откроют для посещения столичные парки и скверы.