На первом этапе ослабления карантинных мер в Киеве наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме как минимум до 22 мая. Метро же откроют не сразу и только по решению Правительства.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что бизнес, который запустит свою работу в связи с ослаблением карантина, “должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников”.

“Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению Правительства. И это будет не сразу”, – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что пригородный транспорт Правительство пообещало запустить в первую очередь – с началом послаблений ограничительных мер.

(На видео – с 5:40)