Такое решение Правительство приняло в ходе сегодняшнего внеочередного заседания.

“Только что Правительство на внеочередном заседании одобрило доработанный документ. Мы провели много совместной работы и консультаций с народными депутатами. Учли большинство из предоставленных предложений, исходя из приоритетности расходов, имеющихся возможностей ресурсной части бюджета и состояния национальной экономики. Ключевой аспект – это то, что бюджет остается сбалансированным и реалистичным к исполнению. в следующем году мы ожидаем рост экономики, что позволит нам продолжить увеличение расходов на медицину, образование и оборону”, – заявил премьер Денис Шмыгаль.

В доработанном проекте Госбюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы – в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

“Также нашли возможность уменьшить дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%. То есть, на 2021 предлагаем сбалансированный бюджет, в котором не предусматривается увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирование и социальной сферы и медицины, и можно будет оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии. Этот бюджет остается бюджетом возможностей для развития и для промышленности, и для малого и среднего бизнеса”, – резюмировал Шмыгаль.