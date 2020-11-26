Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что бюджет-2020 необходимо секвестировать до конца года — другого эффективного решения проблемы недовыполнения бюджета в расходной части нет.

Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua.

“Смотрите, что происходит сейчас по бюджету. Бюджет в части доходов перевыполняется за счет грамотной работы налоговой. Налоговая по состоянию на 24.11 перевыполнила индикативные показатели бюджета на 4,6 млрд. грн. (всего 462,9 млрд. грн.). Это успех. При том, что возмещение НДС производится своевременно. С таможней ситуация хуже, но в целом перевыполнение по доходам есть. С другой стороны, Минфин недовыполнил план по заимствованиям. Вследствие этого, у нас действительно недовыполнение бюджета по расходной части сейчас достаточно большое. Это проблема. Она существует. К сожалению, на ближайшие полтора месяца до конца года она будет усугубляться”, – заявил он.

Гетманцев считает, что в сложившейся ситуации необходимо сокращал расходы, и кроме секвестра другого решения нет.

“Я точно не печатал бы деньги. Ведь это будет решение, которое повлечёт катастрофические последствия в перспективе. Поэтому мы должны сократить капитальные расходы и профинансировать защищенные статьи”, – добавил глава Комитета ВР.