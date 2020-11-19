5 ноября Кабмин согласовал проект изменений в государственный оборонный заказ (ГОЗ) по тайной закупки снятых с эксплуатации в странах НАТО САУ "Дана-М2". Решение приняли без кворума в правительстве.

Об этом в своем блоге сообщил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Отмечается, что Кабмин направил ГОЗ на рассмотрение комитета нацбезопасности. Решение было принято после заседания Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого в очередной раз было акцентировано на необходимости “развития сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО”.

Однако 18 октября этого года комитет нацбезопасности Верховной Рады отказался согласовывать министру обороны Тарану изменения в ГОЗ на 2020 год. По данным нардепа, эти изменения фактически касались коррупции заместителя Тарана господина Миронюка на 15 млн долларов США при покупке САУ “Дана-М2”.

Без согласования парламентского комитета утвердить или изменить ГОЗ невозможно. Ведь комитет имеет полномочия парламентского контроля на основании закона “О государственном оборонном заказе”.

Однако министру обороны нужно было срочно изменить ГОЗ, поскольку контракт на закупку САУ “Дана-М2” уже давно заключен с ГК “Укрспецэкспорт”. Нардеп отметил, что это тоже является нарушением законодательства об оборонных закупках и экспортном контроле.

“Для покупок вооружений за средства государственного бюджета должны быть соответствующие основания в ГОЗ. Заключение внешнеэкономического контракта на поставку вооружений возможно только при наличии сертификата конечного потребителя (СКП). Министр обороны Таран, при отсутствии оснований в ГОЗ, не имеет права предоставлять ГК “Укрспецэкспорт” СКП, а государственная компания в соответствии заключать внешнеэкономический контракт”, – сказал Гончаренко.

В Минобороны отметили, что закупка САУ “Дана-М2” только планируется. Украина хочет закупить модернизированную модель этой артиллерийской установки.

“Закупка DANA-М2 позволяет доукомплектовать и перевооружить артиллерийские подразделения современными образцами артиллерийского вооружения и интегрировать их в единую систему управления и управления огнем артиллерии, которая принята на вооружение Вооруженных Сил Украины и повысить их боевые и маневренные возможности”, – сообщили в ведомстве.