Кабинет Министров сегодня на заседании восстановил аналоговое телевизионное вещание на временно оккупированных территориях и территориях, граничащих с Российской Федерацией.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Необходимость принятия акта обусловлена тем, что процесс перехода телерадиоорганизаций на цифровой формат не закончен в связи с недостаточным финансовым обеспечением, устарелостью материально-технической базы, существенными затратами на создание качественного информационного продукта, необходимого для заполнения эфирного времени на каналах местного вещания.

Поэтому отключение аналогового сигнала приведет к усилению иностранного влияния на информационное пространство Украины.

В частности, аналоговое вещание на временно оккупированных территориях и территориях, граничащих с РФ, будет работать до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.