Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Рябикин – украинский топ-менеджер, юрист, политик и дипломат.
Учился в КНУ имени Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права. Там же закончил аспирантуру.
С 1989 года работал юристом, затем адвокатом и юристконсультатом.
С мая 2005 по август 2006 года был заместителем министра транспорта и связи Украины.
В 2009-2010 годах работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании.
В 2014-2015 годах занимал должность заместителя председателя КГГА.
Рябикин был народным депутатом Украины 3-го, 4-го и 7-го созывов: дважды беспартийным, один раз – от партии “УДАР”.
С 23 марта 2017 года он работает генеральным директором международного аэропорта “Борисполь”.
- В четверг, 22 октября, Кабинет Министров отменил распоряжение о временном исполнении обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины Андреем Павловским. Кроме того, чиновник уволен с должности заместителя главы Государственной таможенной службы Украины.