Кабинет Министров сегодня на заседании назначил Геннадия Плиса руководителем Государственной аудиторской службы Украины.

Об этом сообщил народный депутат от фракции “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

“Главой Государственной аудиторской службы Украины назначили Плиса Геннадия Васильевича”, – говорится в сообщении.

Следует отметить, что в 2005-2006 годах Плис работал начальником финансово-экономического управления Министерства угольной промышленности.

В течение 2016-2017 годов занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации. А до этого возглавлял департамент финансового контроля и аудита КГГА.

С конца 2017 года Плис работал в секретариате Кабмина директором департамента по вопросам региональной политики, а также исполнял обязанности заместителя Государственного секретаря.

6 сентября 2018 года Правительство назначило Плиса заместителем министра финансов.